Famiglia nel bosco lo psichiatra Cantelmi lancia l' allarme su Catherine | Sta crollando vive isolata

Lo psichiatra Tonino Cantelmi avverte sul deterioramento di Catherine Birmingham, madre della famiglia nel bosco, sottolineando il suo progressivo isolamento e fragilità. Un segnale di attenzione sulla salute mentale, evidenziando le difficoltà di una persona che vive in isolamento e il rischio di crollo psicologico.

Il caso della famiglia nel bosco continua a far discutere in Italia. Ora si teme per la madre Catherine Birmingham, che secondo lo psichiatra Tonino Cantelmi vivrebbe “isolata” e starebbe “crollando”. Cantelmi è stato nominato consulente di parte dai legali dei coniugi Trevallion, attesi il 23 gennaio dalla perizia psicologica richiesta dal Tribunale dell’Aquila. L'allarme dello psichiatra Cantelmi su Catherine Birmingham Come stanno i bambini della famiglia nel bosco Come sta Nathan Trevallion L’allarme dello psichiatra Cantelmi su Catherine Birmingham Lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte nominato dai legali dei coniugi Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, ha lanciato un allarme sullo stato di salute di Catherine Birmingham, moglie di Nathan Trevallion. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“I figli del bosco si sentono in colpa”. Parla lo psichiatra: “Mamma Catherine sta crollando, papà Nathan è distrutto”In un contesto di forte tensione familiare, i figli del bosco si confrontano con un senso di colpa crescente.

Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: ‘In questo modo i bambini rischiano un trauma’L'articolo analizza le possibili conseguenze psicologiche di situazioni familiari complesse, concentrandosi sull'intervento dello psichiatra Cantelmi.

Argomenti discussi: Non facciamo calare il silenzio sulla Famiglia nel bosco. Gli ultimi aggiornamenti e le speranze di un ritorno a casa; Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli paga 7500 euro al mese per i figli e la madre nella struttura; Famiglia nel bosco, la maestra: I bimbi sono tranquilli. Faremo lezione quattro volte a settimana; Il caso della famiglia nel bosco e la realtà dell’educazione parentale.

