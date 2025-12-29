Famiglia nel bosco lo psichiatra Cantelmi | ‘In questo modo i bambini rischiano un trauma’
L'articolo analizza le possibili conseguenze psicologiche di situazioni familiari complesse, concentrandosi sull'intervento dello psichiatra Cantelmi. Egli evidenzia come determinate dinamiche possano influire sul benessere emotivo dei bambini, rischiando traumi e difficoltà nel costruire un’immagine stabile di sé e delle figure di riferimento. Un approfondimento che invita alla riflessione sulle implicazioni psicologiche di certi comportamenti e scelte familiari.
L’esperto: "Quale immagine potrebbero farsi questi bambini di un padre, un tempo affettuoso, al quale viene impedito di partecipare al pranzo di Natale?". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
