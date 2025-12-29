Famiglia nel bosco lo psichiatra Cantelmi | ‘In questo modo i bambini rischiano un trauma’

L'articolo analizza le possibili conseguenze psicologiche di situazioni familiari complesse, concentrandosi sull'intervento dello psichiatra Cantelmi. Egli evidenzia come determinate dinamiche possano influire sul benessere emotivo dei bambini, rischiando traumi e difficoltà nel costruire un’immagine stabile di sé e delle figure di riferimento. Un approfondimento che invita alla riflessione sulle implicazioni psicologiche di certi comportamenti e scelte familiari.

Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l’allontamento dei figli. Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi - Nominato come consulente lo psichiatra cattolico Cantelmi. ilfattoquotidiano.it

Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l'allontanamento dei figli: scelto come consulente un ex fedelissimo di Papa Francesco - I coniugi avrebbero scelto di affidarsi allo psichiatra e professore dell'Università Gregoriana anche con l'obiettivo di aprire nuove finestre di dialogo con le autorità ... today.it

Zona Bianca. . "I bambini della famiglia nel bosco sono stati salvati da una situazione di pregiudizio che era stata creata dalla famiglia" Annamaria Bernardini De Pace a #zonabianca - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, le foto dei bimbi al centro commerciale e con i cucchiaini di plastica. «Nessuna avversione per la contemporaneità» x.com

