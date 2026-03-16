Mercoledì, Catherine Birmingham e Nathan Trevallony si recheranno al Senato per un incontro con il presidente Ignazio La Russa. La visita si svolge nel contesto di un appuntamento istituzionale, mentre il Partito Democratico ha già espresso critiche riguardo alla presenza dei due nella sede legislativa. La visita dei due rappresentanti della famiglia nel bosco sarà seguita da un dibattito politico.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallony mercoledì saranno a Palazzo Madama per incontrare il presidente Ignazio La Russa. A riferire dell'invito è il quotidiano locale “Il Centro” ma per il momento dal Senato non sono state confermate queste indiscrezioni anche se in passato la seconda carica dello Stato ha espresso vicinanza alla famiglia anglo-australiana, i cui figli da novembre sono stati inseriti in una casa famiglia, con la sospensione della responsabilità genitoriale per i genitori. Il gesto di La Russa, come prevedibile, è stato strumentalizzato dalle opposizioni, che ora criticano il presidente del Senato per aver fatto un gesto di cortesia nei confronti della famiglia che, da mesi, è al centro della vicenda giudiziaria e che sta cercando di riportare i bambini a casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì al Senato da La Russa. Il Pd subito all'attacco

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