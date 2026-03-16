Famiglia nel bosco mercoledì incontro tra i genitori e La Russa a Palazzo Madama il Pd attacca | Usati per il Referendum

Da ilgiornaleditalia.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia conosciuta come 'nel bosco', avranno un incontro con La Russa a Palazzo Madama. Il Partito Democratico critica questa scelta, sostenendo che i genitori siano stati usati per promuovere il Referendum. La visita si svolge in un contesto di confronto tra le parti coinvolte.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta 'famiglia nel bosco', saranno ricevuti quindi a Palazzo Madama. Già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale Mercoledì prossimo, il president. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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