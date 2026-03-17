Catherine, madre che vive in un bosco, ha scritto una lettera in cui spiega la sua visione su salute ed educazione dei figli. Nella missiva, sottolinea come l'esposizione dei bambini alla natura possa contribuire alla loro resistenza alle malattie. La donna descrive il suo approccio di vita e il modo in cui integra la natura nella crescita dei figli, condividendo le sue convinzioni senza aggiungere commenti.

Spunta una lettera inedita di Catherine Birmingham, mamma della famiglia nel bosco, dove spiega la sua filosofia di vita e perché ha educato i figli in un determinato modo. Per la donna “esporre i bambini alla natura, li rende resistenti alle malattie”. Inoltre, l’ingresso in scuola in età prescolare, per lei, avrebbe “effetti negativi”. Un lungo sfogo in cui ha difeso i suoi principi e, soprattutto, spiegato i motivi che l’hanno portata a prendere determinate scelte sull’educazione dei figli, che potrebbero sembrare inusitate al “mondo occidentale”. La lettera di CatherineBirmingham Nella puntata del 17 marzo di Dentro La Notizia, è stato reso noto il testo di una lettera scritta da Catherine Birmingham. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Catherine e la lettera in cui spiega la sua filosofia su salute ed educazione dei figli

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