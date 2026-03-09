Famiglia nel bosco a L’Aquila gli ispettori del ministero Giustizia E i legali ricorrono contro il trasferimento bimbi

Da lapresse.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Tribunale di L’Aquila, una famiglia si trova al centro di un procedimento legale mentre gli ispettori del ministero della Giustizia si preparano a intervenire nel caso. Nel frattempo, i legali coinvolti hanno presentato ricorsi contro il trasferimento dei bambini. La situazione riguarda bambini e una famiglia che vive nel bosco, con le autorità che stanno valutando la situazione giudiziaria.

Il ministero della Giustizia ha avviato l’iter per l’invio di ispettori al Tribunale per i minorenni dell’Aquila per svolgere approfondimenti sulle decisioni assunte nell’ambito della vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco”, il caso che nelle ultime settimane ha suscitato un ampio dibattito mediatico e politico. L’iniziativa del dicastero di via Arenula punta a verificare nel dettaglio l’operato degli uffici giudiziari e le procedure seguite nel procedimento che riguarda la famiglia, finita al centro dell’attenzione dopo l’intervento delle autorità e le successive decisioni prese dal tribunale minorile. La decisione di avviare gli accertamenti ispettivi è stata presa dal Guardasigilli, Carlo Nordio, all’indomani dell’ordinanza con cui il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento della madre dai figli minori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

famiglia nel bosco a l8217aquila gli ispettori del ministero giustizia e i legali ricorrono contro il trasferimento bimbi
© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, a L’Aquila gli ispettori del ministero Giustizia. E i legali ricorrono contro il trasferimento bimbi

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, per i bambini si apre la strada dell’adozione. In arrivo a L’Aquila gli ispettori del Ministero della GiustiziaIl caso della famiglia nel bosco torna al centro del dibattito politico e giudiziario italiano con l’arrivo imminente degli ispettori del Ministero...

Famiglia nel bosco, Meloni manda gli ispettori del Ministero a L'Aquila, Salvini farà visita ai genitoriLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che saranno inviati all’Aquila alcuni ispettori del Ministero della Giustizia a seguito...

Una raccolta di contenuti su Famiglia nel bosco a L'Aquila gli...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del ministero; Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Meloni: Nordio sta mandando ispettori; Famiglia nel bosco, la videochiamata della mamma separata dai bambini. Il padre nella casa famiglia. Roccella e Salvini criticano i giudici; La famiglia nel bosco e lo Stato che separa: dalla tutela dei minori all’ingegneria sociale.

famiglia nel bosco aFamiglia nel bosco, il ministro Nordio manda gli ispettori: ecco cosa può accadere adessoPALMOLI- Sul caso giudiziario della famiglia del bosco, nei prossimi giorni gli ispettori del Ministero della Giustizia si recheranno a L'Aquila per una verifica ... ilmessaggero.it

famiglia nel bosco aFamiglia Bosco, Nordio invia ispettoriCosì il ministro della Giustizia Nordio sul caso della Famiglia nel bosco. La decisione è arrivata dopo l'ordinanza del tribunale che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla ... rainews.it

Digita per trovare news e video correlati.