Famiglia nel bosco a L’Aquila gli ispettori del ministero Giustizia E i legali ricorrono contro il trasferimento bimbi

Al Tribunale di L’Aquila, una famiglia si trova al centro di un procedimento legale mentre gli ispettori del ministero della Giustizia si preparano a intervenire nel caso. Nel frattempo, i legali coinvolti hanno presentato ricorsi contro il trasferimento dei bambini. La situazione riguarda bambini e una famiglia che vive nel bosco, con le autorità che stanno valutando la situazione giudiziaria.

Il ministero della Giustizia ha avviato l'iter per l'invio di ispettori al Tribunale per i minorenni dell'Aquila per svolgere approfondimenti sulle decisioni assunte nell'ambito della vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco", il caso che nelle ultime settimane ha suscitato un ampio dibattito mediatico e politico. L'iniziativa del dicastero di via Arenula punta a verificare nel dettaglio l'operato degli uffici giudiziari e le procedure seguite nel procedimento che riguarda la famiglia, finita al centro dell'attenzione dopo l'intervento delle autorità e le successive decisioni prese dal tribunale minorile. La decisione di avviare gli accertamenti ispettivi è stata presa dal Guardasigilli, Carlo Nordio, all'indomani dell'ordinanza con cui il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento della madre dai figli minori.

