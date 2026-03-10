Bimbi nel bosco, ricorso legali contro allontanamento. Nordio invia ispettori

Gli avvocati di una famiglia che vive nel bosco stanno preparando un ricorso legale per chiedere la sospensione dell’ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni de L’Aquila, che venerdì scorso ha disposto l’allontanamento della madre dai figli. Nel frattempo, il ministro della Giustizia ha deciso di inviare ispettori per verificare la situazione. La vicenda continua a suscitare discussioni pubbliche.

Il caso della famiglia nel bosco fa ancora discutere. Gli avvocati dei genitori stanno per depositare l'istanza per ottenere la sospensiva dell'ordinanza del Tribunale per i minorenni de L'Aquila che, venerdì scorso, ha disposto l'allontanamento della madre dai figli. Intanto il ministro Carlo Nordio ha confermato che invierà gli ispettori del ministero della Giustizia. Servizio di Barbara Masulli

