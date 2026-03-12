Famiglia nel bosco Garante | Situazione sproporzionata nel suo esito Arrivano gli ispettori al Tribunale dell’Aquila

Il Tribunale dell’Aquila ha inviato gli ispettori in una vicenda nota come la “famiglia nel bosco”, con il Garante che ha definito la situazione “sproporzionata nel suo esito”. La famiglia coinvolta si trova in un contesto di tensione, mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze di questa complessa vicenda. La questione resta al centro di discussioni pubbliche e istituzionali.

Il caso della cosiddetta «famiglia nel bosco» vive ore di profonda tensione, oscillando tra una ricerca di normalità logistica e pesanti strascichi polemici sul piano istituzionale. Mentre i tre figli restano separati dai genitori, si apre una finestra di speranza per Nathan e Catherine Trevallion: nella mattinata del 12 marzo, Nathan ha effettuato un sopralluogo in una nuova abitazione messa a disposizione dal Comune, accompagnato dal sindaco e da Armando Carusi, il ristoratore che fino ad ora ha ospitato la coppia nel suo B&B. La nuova casa, situata in una zona isolata a ridosso del bosco, dista appena dieci minuti dal vecchio casolare di famiglia, rappresentando un passaggio cruciale data l’imminente scadenza dell’ospitalità temporanea a fine mese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, Garante: “Situazione sproporzionata nel suo esito”. Arrivano gli ispettori al Tribunale dell’Aquila Articoli correlati Famiglia nel bosco, il ministro Nordio invia gli ispettori al tribunale per i minori dell'AquilaLa decisione dopo l'ordinanza del tribunale che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura di Vasto dove sono ospitati i... Famiglia nel bosco, ministero Giustizia ha attivato iter per invio ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila?(Adnkronos) – Il ministero della Giustizia ha attivato l’iter per l’invio degli ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila nell’ambito della... Famiglia nel bosco, l’allarme della Garante: «Una psicologa prevenuta non è imparziale, fatto grave» Aggiornamenti e notizie su Famiglia nel bosco Garante Situazione... Temi più discussi: Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Famiglia nel bosco, nessun rischio adozione bimbi, cosa dice la Garante infanzia Abruzzo; Famiglia nel bosco, Garante infanzia: lavoriamo per la serenità dei bambini; Famiglia nel bosco, il Tribunale: Allontanare la madre dai bimbi. Il Garante dell'Infanzia: Sospendere decisione. E Meloni: I figli non sono dello Stato. Famiglia nel bosco, il Garante: 'Verifiche sul bimbo che si rifiuta di mangiare'Lo ha detto la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, arrivata poco fa a Vasto nella casa famiglia dove dal 20 novembre 2025 vivono i tre bambini della 'famiglia nel bosco', da ... ansa.it Famiglia nel bosco, Garante: Situazione sproporzionata nel suo esito. Arrivano gli ispettori al Tribunale dell’AquilaIl caso della cosiddetta «famiglia nel bosco» vive ore di profonda tensione, oscillando tra una ricerca di normalità logistica e pesanti strascichi polemici sul piano istituzionale. Mentre i tre figli ... thesocialpost.it "Parmigiana di melanzane napoletana", ricetta originale di famiglia, nella mia versione semplice e gustosa: poco unta e leggera. Ricetta: [https://blog.giallozafferano.it/lericettedimarci13/ricetta-parmigiana-di-melanzane/](https://blog.giallozafferano.it/lericette - facebook.com facebook #famiglia nel bosco, #garante: «Situazione sproporzionata nel suo esito». Nathan visita una nuova casa: ipotesi trasferimento... x.com