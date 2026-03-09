Famiglia nel bosco il ministro Nordio invia gli ispettori al tribunale per i minori dell' Aquila

Il ministero della Giustizia ha deciso di inviare ispettori al tribunale dei minorenni dell’Aquila per approfondire la vicenda riguardante una famiglia nel bosco. L’azione fa seguito a una richiesta di verifica sulla gestione e sulle decisioni prese dal tribunale in relazione a questa situazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato diffuso sul caso o sui motivi specifici di questa ispezione.

La decisione dopo l'ordinanza del tribunale che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura di Vasto dove sono ospitati i piccoli

Famiglia del bosco, Nordio invia ispettori al tribunale per i minori dell'Aquila

Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori a L'Aquila
Il ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l'invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila, per ulteriori

