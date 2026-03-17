falsi certificati medici per avere il green pass pippo franco rinviato a giudizio con la moglie e il figlio

Il tribunale di piazzale Clodio a Roma ha rinviato a giudizio Pippo Franco, sua moglie e il figlio, nel procedimento sui falsi certificati medici per ottenere il green pass. L’indagine riguarda l’acquisizione di certificati falsi da parte di alcune persone note, che sono state coinvolte nelle verifiche e nei procedimenti giudiziari. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento legale in corso.

Il caso dei presunti Green pass falsi ottenuti da alcuni volti noti approda in aula al tribunale di piazzale Clodio, a Roma. Tra gli imputati c’è il comico Pippo Franco, insieme al figlio Gabriele e alla moglie Maria Piera. Per tutti l’accusa è di falso in atto pubblico: secondo la procura, avrebbero utilizzato certificazioni vaccinali mai realmente effettuate per ottenere il Green pass durante la pandemia. Il procedimento coinvolge complessivamente altre quindici persone, tra cui un medico di medicina generale considerato dagli inquirenti il fulcro del sistema. L’indagine, coordinata dalla procura di Roma e condotta dai carabinieri del Nas, avrebbe fatto emergere anomalie tra il numero di dosi registrate e quelle effettivamente disponibili nello studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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