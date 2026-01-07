Emma Stone non sarà Miss Piggy | Per una star come lei sarebbe un insulto

Emma Stone ha rilasciato una dichiarazione in merito al progetto di Miss Piggy, precisando che non intende interpretare il personaggio. L'attrice premio Oscar sottolinea che, per una figura come lei, assumere il ruolo di una diva come Miss Piggy sarebbe inappropriato e offensivo. La sua posizione chiarisce le intenzioni di non sostituire la vera diva dei Muppet, mantenendo rispetto per il personaggio originale.

L'attrice premio Oscar fa chiarezza sul progetto della diva dei Muppet prodotto da Jennifer Lawrence e chiarisce che non ha nessuna intenzione di sostituire la vera diva. Emma Stone non interpreterà Miss Piggy nel film in arrivo con Jennifer Lawrence perché non vuole oscurare la vera diva. In un'intervista con W Magazine l'attrice due volte premio Oscar ha fatto chiarezza sul suo ruolo nel misterioso progetto dedicati alla diva dei Muppet. "Prima di tutto, questo è il più grande insulto a Miss Piggy che abbia mai sentito, e non permetterò che il suo nome venga infangato in questo modo. Perché dovrei interpretare una vera star? È la più grande", ha detto Emma Stone per poi ribadire "No, certo che non interpreterò Miss Piggy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Miss Piggy, un film tutto per lei prodotto da Emma Stone e Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence ed Emma Stone stanno producendo un film su Miss Piggy dei Muppets.

