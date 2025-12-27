A dodici anni dall’uscita, L’amore non mi basta di Emma Marron e è tornata improvvisamente al centro dell’attenzione, conquistando le classifiche italiane nel pieno del periodo natalizio. Un risultato inatteso, maturato lontano da operazioni discografiche tradizionali, ma alimentato dalla spinta dei social e da una viralità crescente che ha riportato il brano tra i più ascoltati del momento. Pubblicata nel 2013 all’interno dell’album Schiena, la canzone sta vivendo una seconda vita che nessuno, fino a poche settimane fa, avrebbe immaginato. Leggi anche: Pier Silvio e Samira, il gossip infiamma Mediaset: “Le voci corrono. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Miracolo di Natale". Emma Marrone, la notizia è fantastica. Dopo 12 anni nessuno se lo aspettava

