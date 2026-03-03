L’Italia sbatte contro il tabù Svezia | qualificazioni ai Mondiali 2027 già in salita

L’Italia affronta la Svezia nel primo match delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. La partita si conclude con una sconfitta per le italiane, che incontrano difficoltà contro la squadra svedese. Si tratta del primo incontro ufficiale tra le due nazionali in questa fase di qualificazione. La sfida si è giocata in Italia, davanti a un pubblico di spettatori.

L’Italia sbatte ancora contro il tabù Svezia nel match d’esordio delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. Allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, le azzurre inseguivano un successo che contro le scandinave manca dal 2018, con l’obiettivo di partire con il piede giusto nel cammino verso la fase finale della rassegna iridata in Brasile. Sul prato calabrese, però, la quinta forza del ranking FIFA si dimostra più cinica e concreta. A decidere la sfida è il destro dalla distanza di Filippa Angeldal al 22’, una conclusione beffarda che sorprende Giuliani e indirizza la gara. Le ragazze di Andrea Soncin provano a reagire, soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo sottotono per intensità e qualità negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio femminile, Italia-Svezia a Reggio Calabria: difficile esordio per le azzurre nelle qualificazioni ai Mondiali 2027Dopo sei giorni di lavoro a Coverciano, la Nazionale Italiana di calcio femminile è pronta a iniziare il suo cammino verso il Mondiale 2027.

