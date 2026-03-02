Cooperative agricole braccianti Legacoop presenta il report 2025 | 47 milioni di ricavi in un anno

Legacoop ha presentato il report 2025 in un evento al teatro Socjale di Piangipane, coinvolgendo circa cento studenti provenienti dagli istituti Morigia-Perdisa di Ravenna e Persolino-Strocchi di Faenza. Il documento evidenzia ricavi pari a 47 milioni di euro in un anno e si concentra su temi come innovazione tecnologica, valorizzazione del territorio e agricoltura di prossimità.

Innovazione tecnologica, valorizzazione del territorio e agricoltura di prossimità. Su questi temi si è incentrato l'appuntamento che lunedì ha raccolto al teatro Socjale di Piangipane un centinaio di studenti degli istituti Morigia-Perdisa di Ravenna e Persolino-Strocchi di Faenza, coinvolti.