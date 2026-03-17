Fabrizio Corona a processo la decisione dei giudici per aver diffamato il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini

Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio dal giudice di Roma per aver diffamato il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini. La decisione arriva dopo un procedimento legale che coinvolge l’ex paparazzo, accusato di aver pronunciato affermazioni diffamatorie nei confronti del centrocampista. Il processo si svolgerà nelle prossime settimane presso il tribunale di Roma.

Nuovo processo per Fabrizio Corona. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex re dei paparazzi con l’accusa di diffamazione nei confronti del centrocampista della AS Roma, Lorenzo Pellegrini. La vicenda riguarda anche una donna di 25 anni ed è legata a un’intervista della stessa, pubblicata sul sito Dillingernews, nella quale avrebbe accusato falsamente di stalking il calciatore giallorosso. Secondo l’accusa, la diffusione di quelle dichiarazioni avrebbe leso la reputazione del giocatore. La calunnia e le minacce. Alla 25enne il giudice contesta anche i reati di calunnia e minacce. Il processo è stato fissato per il primo dicembre davanti al tribunale monocratico. 🔗 Leggi su Open.online

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