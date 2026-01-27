In un procedimento legale, Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, ha richiesto un risarcimento di almeno 100mila euro a Fabrizio Corona, coinvolto in un caso di diffamazione. La vicenda si concentra sulle accuse mosse e sulla richiesta di risarcimento, evidenziando le questioni legali tra i protagonisti.

Il calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha chiesto un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona nel processo che lo vede accusato di diffamazione. La richiesta è contenuta nella costituzione di parte civile depositata oggi al gup dal legale del calciatore, Federico Olivo. L'intervista alla escort La vicenda, che coinvolge anche una escort, è legata ad una intervista alla ragazza, pubblicata da Corona sul sito dillingernews.it in cui la 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso. Alla donna è contestata la calunnia. Il procedimento è stato aggiornato al prossimo 17 marzo Secondo la versione della ragazza, una escort residente a Parma, lei e Pellegrini, sposato e padre di tre figli, avevano avuto una relazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fabrizio Corona, il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento. E' indagato per diffamazione

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Fabrizio Corona, il retroscena di Umberto Brindani direttore di Gente sullo scoop di Totti e Flavia Vento; Hummels incorona Pisilli: Un grande e giovane calciatore; Morata e Alice Campello verso il divorzio: rottura confermata, lui ha già una nuova casa; Corona accusato di diffamazione, Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro.

Fabrizio Corona, il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento. E' indagato per diffamazioneIl calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha chiesto un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona nel processo che lo vede accusato di diffamazione. La ... ilmattino.it

Fabrizio Corona, il retroscena di Umberto Brindani direttore di Gente sullo scoop di Totti e Flavia VentoIl rinnovato successo di Corona ha spinto il direttore di Gente, Umberto Brindani, a svelare i retroscena dietro lo scoop su Totti e Flavia Vento ... virgilio.it

Claudio Lippi interviene dal ricovero: “È ora che cadano alcune teste” In terapia intensiva, il noto conduttore partecipa al podcast Falsissimo di Fabrizio Corona e rompe il silenzio su Mediaset. - facebook.com facebook

Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com