L’attore ha condiviso che il dolore per la perdita di sua madre ha influenzato profondamente la sua vita, impedendogli di apprezzare a lungo le cose positive che faceva. In scena con lo spettacolo

Nato a Milano 69 anni fa, Fabrizio Bentivoglio ha imparato presto che la vita può cambiare in una notte. È successo quando è rimasto orfano. «Mi sono ritrovato solo. Mi è venuta una frezza bianca qui sulla fronte, in una notte», racconta a Repubblica. A quattordici anni aveva già perso il padre, e a ventitré la madre, che non aveva ancora sessant’anni. «Lasciai Milano. Quel dolore ha segnato la mia vita. Per lungo tempo non sono riuscito a gioire delle cose belle che facevo». Sono memorie dolorose, «ma ricordare per rancore, o peggio per vendetta, parola che andrebbe proibita, messa al bando, è orrendo. Io mi sono riconciliato coi dolori del mio passato quando ho fatto una famiglia mia, quando sono nati i miei figli, quando i ricordi sono diventati una speranza di futuro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabrizio Bentivoglio: «Il dolore per la perdita di mia madre ha segnato la mia vita. Per lungo tempo non sono riuscito a gioire delle cose belle che facevo»

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