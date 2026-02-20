Francesco Renga a Sanremo 2026 | La perdita di mia madre ha segnato i miei rapporti

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia Francesco Renga è di nuovo in gara a Sanremo 2026 con il brano “Il meglio di me”, un’intima riflessione sulla crescita e la responsabilità emotiva. L’artista, che si esibirà anche con Giusy Ferreri per la serata dei duetti, racconta come la canzone parli di autoanalisi, imparando a tirar fuori il meglio di sé senza proiettare le proprie paure sugli altri.🔗 Leggi su Lawebstar.it

Argomenti discussi: Il meglio di me di Francesco Renga – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Francesco Renga si confessa: La perdita di mia madre ha segnato i miei rapporti; Francesco Renga: Torno a Sanremo con Il meglio di me; Sanremo 2026, Francesco Renga canta Il meglio di me. Testo e di cosa parla la canzone.

Francesco Renga a Sanremo: «La morte di mamma ha segnato le mie relazioni con le donne: sono scappato da Ambra (e anche dai Timoria). Ora mi sento risolto»Perché scappava? «Ho cominciato a scappare quando è morta mia mamma. Avevo 17 anni. Una mancanza che ha segnato tutta la mia vita e ha falsato i rapporti con le altre donne: lo avevo vissuto come un ... corriere.it

Francesco Renga a Sanremo 2026: «Sono passato attraverso il buio e sono cambiato»Francesco Renga sarà in gara a Sanremo 2026 con Il meglio di me: dal significato del suo brano al duetto con Giusy Ferreri, ecco cosa ci ha raccontato ... amica.it

#Sanremo2026 Francesco #Renga in gara con la canzone “Il meglio di me”. Nella serata delle cover "Ragazzo solo, ragazza sola", di David Bowie in duetto con Giusy Ferreri. La figlia Jolanda lo seguirà: “Mi dà dei grandi consigli, la porterò” Marcella Sullo #G - facebook.com facebook

Francesco Renga: "Persa mia madre ho iniziato a fuggire. L'ho fatto anche con Ambra" x.com