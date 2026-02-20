Francesco Renga a Sanremo 2026 | La perdita di mia madre ha segnato i miei rapporti

Francesco Renga ha deciso di partecipare di nuovo a Sanremo 2026, portando un brano intitolato “Il meglio di me”. La causa di questa scelta deriva dalla perdita di sua madre, evento che ha profondamente influenzato i suoi rapporti familiari. Renga racconta come questa esperienza abbia modificato il suo modo di amare e di relazionarsi con i figli. La sua presenza sul palco rappresenta un momento di forte introspezione e di emozione personale.

Francesco Renga è di nuovo in gara a Sanremo 2026 con il brano "Il meglio di me", un'intima riflessione sulla crescita e la responsabilità emotiva. L'artista, che si esibirà anche con Giusy Ferreri per la serata dei duetti, racconta come la canzone parli di autoanalisi, imparando a tirar fuori il meglio di sé senza proiettare le proprie paure sugli altri.

