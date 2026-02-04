Cane abbandonato sulla Telesina | inseguimento per ore tra auto e Tir poi la fuga nelle campagne

Un cane di razza Boxer ha passato ore a fuggire tra auto e Tir sulla Telesina. È stato avvistato nel mattino del 2 febbraio 2026 vicino a Paupisi, mentre si muoveva confuso tra le corsie di marcia. Il traffico intenso e i mezzi pesanti hanno reso la tentazione di catturarlo molto difficile. Per ore, i passanti e le forze dell’ordine hanno cercato di bloccare il cane, che alla fine è riuscito a scappare nelle campagne circostanti.

Tempo di lettura: 3 minuti Momenti di forte pericolo nella mattinata del 2 febbraio 2026 lungo la Strada Telesina, in prossimità dell’uscita di Paupisi, dove un cane di razza Boxer, di colore marrone, è stato avvistato mentre vagava disorientato tra le corsie di marcia, in mezzo a un traffico intenso di autovetture e mezzi pesanti che procedevano ad alta velocità. A notare l’animale è stata l’avvocata Maria Fusco, residente a Paupisi e da tempo impegnata nella tutela degli animali, che stava percorrendo la Telesina in direzione Telese. Resasi immediatamente conto del grave pericolo sia per il cane che per gli automobilisti, l’avvocata ha contattato il numero unico di emergenza 112 chiedendo un intervento urgente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cane abbandonato sulla Telesina: inseguimento per ore tra auto e Tir, poi la fuga nelle campagne Approfondimenti su Telesina Cane Scontro tir-auto, morto 62enne di Benevento: incidente stradale sulla Statale Telesina Un tragico incidente sulla strada statale Telesina a Torrecuso ha causato la morte di un uomo di 62 anni di Benevento. Schianto mortale sulla Telesina: auto distrutta dopo l’impatto con un tir, muore 62enne di Benevento Un tragico incidente si è verificato sulla Telesina, coinvolgendo un tir e un’auto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Telesina Cane A Lecce un cane abbandonato sul balcone cade e muore, ma il suo umano non è stato condannato per uccisioneA Lecce un cane è morto dopo l'abbandono sul balcone, ma il suo umano non è stato condannato per uccisione. A Fanpage.it l'avvocata Giada Bernardi spiega perché. Il Tribunale di Lecce ha condannato un ... fanpage.it In Colombia, un cucciolo di cane è stato abbandonato in mezzo alla strada e ha inseguito disperatamente l’auto che lo aveva appena lasciato facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.