Milan Como follia a San Siro | scontro Allegri-Fabregas nel tunnel Parole grosse e insulti dopo il rosso al tecnico rossonero

Durante la partita tra Milan e Como, Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas si sono affrontati nel tunnel di San Siro. La discussione è degenerata in insulti e parole grosse, subito dopo l’espulsione del tecnico rossonero. Testimoni riferiscono di un confronto acceso, con Allegri che ha urlato contro il centrocampista avversario, accusandolo di aver provocato il fallo che ha portato all’espulsione. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti, creando tensione tra i due. L’episodio si è concluso prima che arrivassero le forze dell’ordine.

Milan Como, clamorosa lite tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas nel tunnel di San Siro al termine della sfida di ieri sera. Il post-partita di Milan-Como si è trasformato in un vero e proprio ring, con un acceso scontro verbale che ha scosso le fondamenta di San Siro. Secondo quanto riportato da TMW, tra Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas sono volate parole grosse e insulti nitidi, udibili chiaramente nei corridoi che portano alla sala stampa. Milan Como, follia a San Siro: scontro Allegri-Fabregas nel tunnel. La miccia che ha fatto esplodere la tensione risale ai minuti finali del match: Fàbregas avrebbe chiesto con insistenza il secondo giallo per Saelemaekers, un gesto che ha mandato su tutte le furie Allegri, portando poi alla sua espulsione dal campo.

