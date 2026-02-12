Alle 8 di stamattina a Sakhir è partito il secondo giorno di test in pista. La Ferrari si prepara a fare passi avanti, mentre gli ingegneri lavorano svelti per migliorare la monoposto. Tra pochi minuti, i team entreranno in azione per raccogliere dati e valutare le novità. La giornata promette di essere intensa e decisiva per le strategie di rilancio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Buongiorno e benvenuti a Sakhir! Tra 20 minuti esatti prenderà il via la seconda giornata dei test riservati alla F1. Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula 1. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo le prime 8 ore di lavoro effettuate nella giornata di ieri. Vedremo, quindi, se quello che ha proposto la pista nel Day-1 sarà confermato anche nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-2! La Ferrari vuole muovere passi in avanti

Approfondimenti su Sakhir 2026

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LIVE F1 TEST BARCELLONA DAY 4 - ARRIVA ASTON MARTIN (Unica) - FERRARI CON LECLERC

Ultime notizie su Sakhir 2026

Argomenti discussi: F1, via alla nuova era: la prima giornata dei test LIVE; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it

Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari giovedì 12 febbraio, programma, streamingQuest'oggi, giovedì 12 febbraio, va in scena la seconda giornata dei Test ufficiali pre-stagionali della Formula Uno in Bahrain verso il Mondiale 2026, ... oasport.it

La Formula 1 torna in pista a Sakhir per i test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime indicazioni sulle nuove monoposto nel Day 2 - facebook.com facebook

Primi test ufficiali in F1, motori e la Cadillac le novità. Norris il più veloce a Sakhir, bene Verstappen e anche le Rosse #ANSAmotori #ANSA x.com