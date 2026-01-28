F1 test in Barcellona in diretta | alle 9 | 00 piloti in pista per il day-3 attesa per la Ferrari
Questa mattina alle 9:00 i piloti sono tornati in pista a Barcellona per il terzo giorno di test della Formula 1 2026. La Ferrari con Hamilton e Leclerc ha già attirato l’attenzione degli appassionati, mentre gli altri team continuano a lavorare sulle proprie monoposto. La giornata si preannuncia intensa con molte prove in programma.
La diretta del terzo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: attesa per la Ferrari di Hamilton e Leclerc.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su F1 Barcelona
F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e Leclerc
La seconda giornata di test a Barcellona vede il debutto ufficiale della Ferrari, con Hamilton e Leclerc in pista alle 9:00.
LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: alle 9.00 scatta il Day-2! Ferrari e McLaren in azione
Ultime notizie su F1 Barcelona
Argomenti discussi: Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; Formula 1, test al Montmeló (giorno 2): Verstappen precede Leclerc. Ma vince la pioggia; F1 | Test Barcellona, Day 2, ore 11: solo Ferrari e Red Bull in pista. Max svetta; Test Barcellona 2026 day-2 mattina: Verstappen davanti a Leclerc, 64 giri per il pilota Ferrari.
F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 28 gennaio, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 28 gennaio, terza giornata dedicata ai test pre-season di F1 sul circuito di Barcellona (Spagna). Proseguono le prove a porte chiuse dei ... oasport.it
Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all’esordioIl secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona si è concluso: giri effettuati e tempi migliori messi a referto dai piloti di Ferrari e Red ... fanpage.it
Il Day-2 dei test a Barcellona ha visto le sole Ferrari e Red Bull scendere in pista, con la scuderia di Maranello che ha inaugurato l’attività con la SF-26, dopo lo shakedown dello scorso venerdì a Fiorano. Il contesto è stato quello di un’incertezza metereologic - facebook.com facebook
Ferrari ok nel test a Barcellona. Leclerc soddisfatto: “Bene l’auto, speriamo sia il nostro anno” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.