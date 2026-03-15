Lazio-Milan Ambrosini | Leao sta facendo del suo meglio da centravanti ma a sinistra è più pericoloso

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan dal 1995 al 2013, ha commentato la partita tra Lazio e Milan. Ha osservato che Leao sta concentrando gli sforzi come centravanti, mentre a sinistra si mostra più pericoloso. Ambrosini ha parlato dall studio, analizzando le scelte dei giocatori e il loro ruolo in campo. La sua analisi si concentra sui movimenti e sulle posizioni di Leao durante l’incontro.

Milan e Lazio sono pronti a scendere in campo per la 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026. I riflettori dello Stadio Olimpico sono pronti ad accendersi su un match che promette si preannuncia ricco di emozioni. I rossoneri si trovano di fronte ad una ghiotta occasione: in caso di vittoria la squadra di Massimiliano Allegri si porterebbe a -5 dall'Inter, riaccendendo definitivamente la lotta scudetto. Zaccagni e compagni, invece, proveranno a dare continuità al successo ottenuto contro il Sassuolo nell'ultimo turno. A pochi minuti dal calcio d'inizio di Lazio-Milan, Massimo Ambrosini è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per analizzare la sfida dell'Olimpico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Ambrosini: “Leao sta facendo del suo meglio da centravanti, ma a sinistra è più pericoloso” Articoli correlati Leggi anche: Milan, Dida: “Allegri sta facendo un gran lavoro. Leao deve crederci di più” Pisa-Milan, Allegri: “Bisogna fare più punti possibili per la Champions. Leao? Sta meglio”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Max Allegri inventa Leao centravanti! #milanlazio #milan #lazio #allegri #seriea #ocwsport #shorts Altri aggiornamenti su Lazio Milan Ambrosini Leao sta facendo... Temi più discussi: La carica di Fofana per il finale di stagione: Scudetto? Siamo il Milan, ci crediamo!, poi la battuta su Leao; Chi c'è dietro la metamorfosi di Leao e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Torna Bartesaghi o conferma per Estupinan? Allegri ha le idee chiare in vista di Lazio-Milan; Ambrosini rivela chi può decidere a sorpresa il derby tra le fila del Milan: Sfortunato ben oltre i suoi demeriti. Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: ci sono Jashari ed Estupinan. Leao-Pulisic davantiTutto pronto allo stadio Olimpico dove, tra pochi minuti, si gioca tra Lazio e Milan, gara valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive che inizierà alle ore 20.45. milannews.it Lazio-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, con il parziale in perfetto equilibrio tra le due formazioni, grazie a quattro successi a ... sport.sky.it Buon Lazio-Milan a tutti #fblifestyle facebook Le ufficiali di Lazio-Milan Allegri lancia Jashari x.com