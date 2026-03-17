Le ruspe stanno iniziando i lavori di demolizione dell’ex bagno Marino, un edificio che sarà presto smantellato. Dopo aver completato questa fase, si procederà con le operazioni di bonifica dell’intera area interessata. Le operazioni sono in corso e si svolgono senza interruzioni, con l’obiettivo di completare le operazioni previste nel più breve tempo possibile.

Le ruspe hanno iniziato a demolire l’ex bagno Marino, dopodiché si procederà con la bonifica dell’area. Il cantiere come annunciato dall’assessore Mario Lattanzi ha aperto ieri i battenti con pale meccaniche per demolire legni e strutture. A pagare l’intervento sarà il Comune di Carrara, che è subentrato in quest’operazione, anche perché l’ex titolare Brunello Menconi ha sempre detto di non avere la disponibilità economica per smantellare e bonificare lo stabilimento balneare. La demolizione si è resa necessaria dopo il rogo dell’8 aprile dello scorso anno che mandò in fumo tutte le cabine del lato ovest dello stabilimento, tra i più antichi e apprezzati del litorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Marino, ecco le ruspe. Al via la demolizione

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