Il Comune di Milano ha emesso un’ordinanza di demolizione per il cantiere di via Fauché 9, avviato nel ottobre 2022. Il progetto prevedeva la ristrutturazione di un deposito in una palazzina di tre piani, ma ora si interviene per ripristinare lo stato precedente, in conformità alle normative urbanistiche vigenti.

Il Comune di Milano ha ordinato la demolizione del cantiere di via Fauché 9, progetto iniziato nell'ottobre del 2022 per una ristrutturazione edilizia che prevedeva la realizzazione di una palazzina di tre piani al posto di un deposito all'interno di un cortile. Si tratterebbe del primo caso di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, il Comune ordina la demolizione del cantiere di via Fauchè a processo

Leggi anche: Caso urbanistica Milano – Il Comune ha ordinato l’abbattimento del palazzo di via Fauchè dopo sentenza del Consiglio di Stato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

2026, inizia la lunga corsa per Palazzo Marino. Chi è Anna Scavuzzo; Inchieste urbanistica, rinvio a giudizio per Bosconavigli: a processo Boeri e altri cinque; Caso urbanistica: Comune Milano ordina di abbattere un palazzo; Caso urbanistica a Milano, rinvio a giudizio per Stefano Boeri e altri sei indagati.

Urbanistica, Palazzo Marino ordina la demolizione del cantiere di via Fauché - Si tratta di "un atto dovuto" dopo la sentenza del Consiglio di Stato che conferma quella del Tar della Lombardia ... milanotoday.it

Urbanistica, il Comune di Milano sul palazzo di via Fauchè: “Va demolito dopo la sentenza” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Palazzo Tassoni Via E.S.Pietro Esempio emblematico di queste scelte di politica urbanistica è dato dalla riduzione dei portici e dalla rettifi cazione delle facciate lungo il “lato a Settentrione della strada Maestra da porta San Pietro alla strada di Santa Croce”. L’ - facebook.com facebook