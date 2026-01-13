Cascina Bruciata ruspe al lavoro | via alla demolizione

A Novegro, le ruspe hanno avviato la demolizione di Cascina Bruciata, un edificio dismesso di proprietà privata. Dopo anni di abbandono, l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo complesso residenziale con appartamenti e spazi pubblici, contribuendo a migliorare il quartiere e favorire la socialità. L’intervento rappresenta un passo importante nel processo di riqualificazione urbana della zona.

Ruspe in azione: dopo anni di degrado, ora si volta pagina. Nella frazione di Novegro sono partite le operazioni di demolizione di Cascina Bruciata, un immobile dismesso, di proprietà privata, destinato a lasciare spazio a un nuovo polo residenziale con un insieme di appartamenti e una piccola piazza, per favorire aggregazione e socialità. Non solo. All’interno del futuro complesso verrà ricavato un locale che, ceduto al Comune, potrà ospitare un servizio ritenuto utile per il quartiere: tra le ipotesi ci sono un ambulatorio medico, o uno spazio per le associazioni. Che l’abbattimento della Cascina fosse imminente era già emerso il mese scorso, quando l’edificio era stato sgomberato dagli abusivi che lo occupavano ormai da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

