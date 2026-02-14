Come ho scoperto il massaggio vietnamita e perché non ne posso più fare a meno

Ho scoperto il massaggio vietnamita durante un viaggio in Vietnam, quando un amico locale mi ha portato in un piccolo centro benessere di Hanoi. La prima volta che l'ho provato, sono rimasto sorpreso dalla sensazione di relax immediata e dalla forza delle tecniche usate, che sembrano combinare pressione e movimenti profondi. Da allora, non riesco più a farne a meno, anche perché ogni sessione mi aiuta a liberare le tensioni accumulate durante le lunghe giornate di viaggio.

Chi ha mai sentito parlare del massaggio vietnamita? Di certo non io, almeno non prima di trascorrere un mese in questo Paese che ti conquista innanzitutto con l'incantevole paesaggio dei sorrisi delle persone che lo abitano, soprattutto nelle province centrali e meridionali. Eppure, di fatto, i trattamenti per il corpo e le SPA sono ubique in Vietnam e sono una delle numerose conferme dell'attenzione al benessere di questo popolo, all'insegna di una costante ricerca dell'equilibrio. L'importanza del corpo e la visione olistica del benessere. Preambolo fondamentale: come spesso accade in Asia, anche in Vietnam la visione del benessere è olistica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Dopo anni di decolorazioni e uso intensivo di piastra, i miei capelli avevano perso lucentezza, si spezzavano facilmente e apparivano secchi.

