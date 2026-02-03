Anche per il 2026 i lavoratori dipendenti riceveranno più soldi in busta paga. La Legge di Bilancio ha confermato il bonus, che prevede un esonero contributivo tra il 4,8% e il 7,1%. Questo significa che i contributi si ridurranno e le buste paga aumenteranno, come già avvenuto negli anni precedenti. La misura riguarda chi lavora per aziende e mira ad alleggerire il carico fiscale.

Anche per il 2026 è stato confermato il bonus lavoratori dipendenti. La Legge di Bilancio ha riconosciuto anche per l’anno in corso un esonero contributivo che oscilla tra il 4,8% ed il 7,1% dei redditi che derivano dall’attività professionale alle dipendenze di un’azienda. Importanti, in questo contesto, sono arrivati i chiarimenti che ha fornito l’Agenzia delle Entrate per stabilire chi ha diritto ad accedere all’agevolazione e chi ne rimane completamente escluso. Cos’è il bonus lavoratori dipendenti. Ma in cosa consiste il bonus lavoratori dipendenti? Volendo sintetizzare al massimo è una detrazione che permette di ridurre i contributi previdenziali che sono a carico dei lavoratori dipendenti impiegati sia nel settore pubblico che in quello privato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus lavoratori dipendenti 2026, più soldi in busta paga e contributi ridotti

Approfondimenti su Bonus Lavoratori

Il governo ha annunciato il bonus turismo 2026, che prevede un aumento del 15% in busta paga per i lavoratori del settore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

PAGAMENTI GENNAIO 2026 ASSEGNO DI INCLUSIONE SFL AUU CALENDARIO UFFICIALE Novità Rinnovi

Ultime notizie su Bonus Lavoratori

Argomenti discussi: Manovra 2026: trattamento integrativo del Bonus Turismo fino al 30 settembre - CAF; Legge di Bilancio 2026: incentivi al lavoro dipendente tra crescita salariale e incertezze normative; Bonus turismo, misura confermata fino al 30 settembre: cosa sapere; Stipendio gennaio 2026: perché potresti ricevere meno soldi del previsto.

Bonus lavoratori dipendenti 2026, più soldi in busta paga e contributi ridottiConfermato anche per il 2026 il bonus lavoratori dipendenti, che può essere associato a una serie di altre agevolazioni in busta paga ... quifinanza.it

Ecco chi ne ha diritto, come cambia lo stipendio e come funziona il bonus lavoratori dipendenti confermato nel 2026Tutti i dettagli su cos'è, a chi spetta e come funziona il bonus lavoratori dipendenti nel 2026 confermato dalla Legge di Bilancio. ticonsiglio.com

Il bonus turismo viene prorogato anche al 2026: la misura riguarda i lavoratori del settore e prevede aumenti in busta paga legati a straordinari e turni notturni, ma solo al rispetto di requisiti ben definiti. - facebook.com facebook

Bonus 200 euro a marzo 2026: torna l’aiuto per i lavoratori dipendenti. Ecco come richiederlo x.com