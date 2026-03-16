Bonus Renzi 2026 | scopri se hai diritto a 100 euro in più ogni mese e come ottenerli

Il bonus Renzi 2026 è ancora attivo e permette a milioni di lavoratori dipendenti italiani di ottenere fino a 100 euro in più al mese sul proprio stipendio. Si tratta di un beneficio che può essere richiesto da chi soddisfa determinati requisiti e resta disponibile anche nel 2026. Chi desidera verificare se ha diritto può consultare le procedure ufficiali per accedere alla misura.

Il cosiddetto bonus Renzi non è sparito. Anche nel 2026 è in vigore e può portare fino a 100 euro netti al mese in più direttamente nello stipendio di milioni di lavoratori dipendenti italiani. Non è un regalo da chiedere: in molti casi arriva in automatico, senza fare nulla. Ma bisogna capire se si rientra nei requisiti e marzo è il mese giusto per verificarlo. Il trattamento integrativo, questo il suo nome tecnico, è un beneficio fiscale introdotto nel 2014 dal governo Renzi. L’obiettivo era semplice: ridurre il peso delle tasse su chi guadagna poco o nella media. Lo Stato, in pratica, restituisce parte dell’Irpef pagata, e lo fa ogni mese attraverso il datore di lavoro, che aggiunge la somma direttamente in busta paga. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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