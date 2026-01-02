Celle di San Vito l’orgoglio del paese meno popolato della Puglia | niente fusione né unione con altri Comuni Ha 142 abitanti Il consiglio comunale | rafforzare gli organismi esistenti

Celle di San Vito, il più piccolo comune della Puglia con 142 abitanti, ha deciso di mantenere la propria autonomia, rifiutando qualsiasi processo di fusione o unione con altri Comuni. Il consiglio comunale ha confermato l’intenzione di rafforzare gli organismi esistenti, sottolineando l’importanza di preservare l’identità e l’autonomia del paese. Questa scelta riflette l’impegno della comunità nel tutelare la propria specificità e autonomia amministrativa.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito: Celle di San Vito non aderirà ad alcun percorso di “Fusione” o di “Unione” con altri comuni. Nell’ultima storica seduta del 2025, il 30 dicembre, il Consiglio comunale si è espresso all’unanimità respingendo la proposta avanzata a livello meramente personale e sui social, senza alcun passaggio istituzionale, dal sindaco di Castelluccio Valmaggiore Pasquale Marchese. All’alzata di mano dei consiglieri, si è unita significativamente anche quella di altri 40 cittadini (su un totale di 142 abitanti) che hanno partecipato al Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

