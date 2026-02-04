Autostrada A1 | consiglio comunale di Firenze chiede pedaggio gratis per gli abitanti dell’Area metropolitana

Il consiglio comunale di Firenze ha appena chiesto al governo di rendere gratuito il pedaggio sull’autostrada A1 tra Firenze Nord e Firenze Sud. La proposta mira a esentare i residenti dell’area metropolitana, anche in fase di sperimentazione, fino a quando non finiranno i lavori per i cantieri e la rete tramviaria. La richiesta arriva in un momento in cui i cittadini lamentano i costi crescenti delle tariffe autostradali e chiedono soluzioni concrete. Ora si aspetta una risposta dal governo.

Lo chiede una risoluzione approvata, a maggioranza, dal Consiglio comunale di Firenze. L'atto è stato proposto dai consiglieri Pd Luca Milani (capogruppo), Renzo Pampaloni, Cristiano Balli, Marco Burgassi, inieme a Francesco Casini (Iv), Cecilia Del Re (Fd), Giovanni Graziani (Avs-Ecolò) e Marco Semplici (lista Funaro). Nel testo si invita anche il governo "a compensare gli oneri derivanti dalla misura" tramite un fondo individuato dal ministero. Contrari i consiglieri Massimo Sabatini (lista Schmidt), Angela Sirello (Fdi) e Giovanni Gandolfo (Fdi).

