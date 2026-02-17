Victor Osimhen rivela che Giuntoli aveva tentato di portarlo alla Juventus, ma lui ha scelto di trasferirsi al Galatasaray perché è il club che gli sta più a cuore. La decisione arriva dopo settimane di trattative e offerte da diversi club europei. Osimhen spiega anche che il suo desiderio di giocare in Turchia nasce dalla passione per il calcio di quel paese e dal rispetto verso il club che ora rappresenta.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen affronta il tema dell’addio al Napoli e descrive il passaggio a Galatasaray: una svolta che ha portato l’attaccante nigeriano a scoprire una nuova città e un nuovo ciclo sportivo. Le sue riflessioni si concentrano sui motivi della scelta, sui rapporti dentro e fuori dal campo e sulle differenze tra l’ambiente partenopeo e quello odierno, offrendo una lettura puntuale e priva di protagonismi personali. osimhen descrive un trasferimento che ha trovato terreno fertile in una città che lo ha conquistato per l’atmosfera e per la storia del club. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Osimhen: «Giuntoli mi voleva alla Juve, Galatasaray nel cuore. La verità sul mio futuro»

