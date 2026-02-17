Osimhen | Giuntoli mi voleva alla Juve Galatasaray nel cuore La verità sul mio futuro
Victor Osimhen rivela che Giuntoli aveva tentato di portarlo alla Juventus, ma lui ha scelto di trasferirsi al Galatasaray perché è il club che gli sta più a cuore. La decisione arriva dopo settimane di trattative e offerte da diversi club europei. Osimhen spiega anche che il suo desiderio di giocare in Turchia nasce dalla passione per il calcio di quel paese e dal rispetto verso il club che ora rappresenta.
In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen affronta il tema dell’addio al Napoli e descrive il passaggio a Galatasaray: una svolta che ha portato l’attaccante nigeriano a scoprire una nuova città e un nuovo ciclo sportivo. Le sue riflessioni si concentrano sui motivi della scelta, sui rapporti dentro e fuori dal campo e sulle differenze tra l’ambiente partenopeo e quello odierno, offrendo una lettura puntuale e priva di protagonismi personali. osimhen descrive un trasferimento che ha trovato terreno fertile in una città che lo ha conquistato per l’atmosfera e per la storia del club. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
