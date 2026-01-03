Vlad Marin | Kings League durissima non è calcio Tevez alla Juve mi disse | che fai mi segui?
Vlad Marin, noto per il suo percorso nel calcio e nel mondo dello sport, condivide con Fanpage.it le sue esperienze, tra sfide, occasioni mancate e momenti difficili. Ricorda le parole di Tevez alla Juve e riflette sulla durezza della Kings League, che si distingue dal calcio tradizionale. Un racconto sincero senza filtri, che offre uno sguardo autentico sulla sua carriera e le sue riflessioni.
Tra grandi club, occasioni mancate e anni difficili, Vlad Marin racconta a Fanpage.it il suo percorso senza filtri. Oggi la Kings League e la Kings League World Nations Cup rappresentano una seconda possibilità: non per riscrivere il passato, ma per guardare al futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
