Puglia Sky ora decolla | la prima compagnia aerea regionale imbarca nuove adesioni

La Puglia Sky prende il volo e già raccoglie adesioni. Alcuni imprenditori locali hanno deciso di sostenere il progetto, che mira a rafforzare i voli regionali. La compagnia, la prima interamente pugliese, si prepara a offrire più collegamenti e a portare nuove opportunità nell’area.

Arrivano le prime adesioni da parte di alcuni imprenditori pugliesi al progetto Puglia Sky. La prima compagnia aerea interamente regionale che ha come obiettivo quello di rafforzare voli e collegamenti, soprattutto da Brindisi e Bari verso Roma e Milano, e sostenere lo sviluppo del territorio. Le novità e l’interesse di circa una decina di industriali (che si riservano di approfondire nei prossimi mesi) sono emerse durante un incontro privato nella sede di Confindustria Bari-Bat promosso da Finlad (holding della famiglia Ladisa) per illustrare i contenuti dell’iniziativa, il modello industriale e le prospettive di sviluppo della compagnia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Confindustria Bari incontra iscritti per presentare progetto Puglia SkyNella sede di Confindustria Bari e Bat è stata presentata agli imprenditori l'iniziativa Puglia Sky, il progetto di una compagnia aerea pugliese, nato con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti aere ... ansa.it

Puglia Sky, si è costituita la nuova compagnia aerea. Sedi a Foggia e GrottagliePuglia Sky è in pista, pronta per il decollo. La nuova compagnia aerea completamente pugliese è ufficialmente stata costituita nelle scorse ore con tanto di atto societario sottoscritto negli uffici ... quotidianodipuglia.it

Il progetto Puglia Sky decolla. All’incontro di presentazione hanno preso parte circa cinquanta imprenditori, coinvolti nell’illustrazione dell’iniziativa promossa dal gruppo Finlad della famiglia Ladisa facebook