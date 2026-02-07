Abbattere costi e facilitare mobilità | nasce Puglia Sky prima compagnia aerea pugliese

Ieri a Bari è stata presentata ufficialmente Puglia Sky, la prima compagnia aerea tutta pugliese. L’evento si è svolto nella sede della Confindustria Bari-Bat, con l’obiettivo di abbattere i costi e rendere più facile la mobilità nella regione. La nuova compagnia punta a offrire un’alternativa locale per i voli, rafforzando l’economia e i collegamenti della Puglia.

Il vettore opererà inizialmente da Brindisi e Bari con avvio previsto a breve per i Giochi del Mediterraneo. Vasile di AdP: "Tutti gli scali coinvolti in base a esigenze del mercato" BARI - Si è tenuta ieri, 6 febbraio 2026, presso la sede della Confindustria Bari-Bat, la presentazione della prima compagnia aerea del tutto pugliese: si chiama Puglia Sky. Le voci della sua apertura circolavano da mesi e alla fine le indiscrezioni si sono rivelate veritiere. Il vettore opererà inizialmente tramite gli scali di Brindisi e Bari per poi, in una fase successiva, valutare anche il coinvolgimento di Foggia e Grottaglie.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Puglia Sky prende il volo e già raccoglie adesioni.

Puglia Sky prende il volo Al vaglio, nuovi collegamenti per Milano e Roma