Otto persone sono state denunciate nel Napoletano per aver promosso interventi estetici invasivi sui social, in particolare su TikTok. I falsi professionisti pubblicizzavano i loro servizi online, attirando clienti senza averne i requisiti. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati materiali e strumenti utilizzati per questi interventi non autorizzati. Le autorità hanno eseguito controlli in tre diverse province.

Individuati falsi professionisti che offrivano interventi estetici invasivi pubblicizzati su TikTok: sequestri e denunce in tre province. L’indagine parte dal monitoraggio dei social. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa, hanno selezionato i soggetti da controllare monitorando le varie tipologie di prestazioni offerte sulle principali piattaforme social, divenute luoghi di tendenza ma anche terreno fertile per attività illegali. All’esito di questa ricerca, i finanzieri del Gruppo Giugliano in Campania, del 1° Nucleo Operativo Metropolitano Napoli e della Compagnia di Casalnuovo di Napoli hanno individuato 8 soggetti che eseguivano prestazioni di chirurgia e medicina estetica senza autorizzazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Estetica illegale sui social: 8 persone denunciate nel Napoletano

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