I Carabinieri di Anagni e Ferentino hanno deferito in stato di libertà una coppia abitante nella periferia di Anagni (Frosinone). 33enne lui, già noto alle cronache giudiziarie, 35enne lei, operaia, sono entrambi ritenuti responsabili in concorso tra loro di detenzione illegale di fuochi d’artificio e materiale esplodente confezionato artigianalmente. L’operazione è scattata nell’ambito di controlli del territorio dei Carabinieri in merito alla vendita illegale di materiale pirotecnico. I militari sono giunti all’abitazione della coppia, in cui dopo la perquisizione si sono imbattuti in una vera e propria Santa Barbara rinvenendo 92 ordigni esplosivi pirotecnici artigianali dotati di miccia, per un peso complessivo di kg 11 lordi e 18 batterie di tubi monocolpo, cat f2, di libera vendita, per un peso complessivo lordo di 74 chili, delle quali solo 8 sottoposte a sequestro poichè risultate superiori al limite di 5 kg della massa esplosiva netta (nec). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frosinone, detenzione illegale botti: denunciate due persone ad Anagni



