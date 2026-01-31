Giugliano insulti sui social contro la Polizia Municipale | denunciate tre persone per diffamazione

Tre persone sono state denunciate a Giugliano per aver scritto insulti contro la Polizia Municipale sui social. I commenti offensivi sono stati considerati diffamazione aggravata e sono ora al centro di un’indagine. Gli autori delle frasi sono stati identificati e rischiano sanzioni penali.

Tre persone sono state denunciate per diffamazione aggravata a mezzo stampa dopo aver pubblicato commenti offensivi contro la Polizia Municipale di Giugliano sui social network. L’episodio è nato a seguito della pubblicazione di un articolo giornalistico relativo alla sosta irregolare in Corso Campano, che aveva generato numerosi commenti online. All’interno della chat collegata a un noto social network, gli operatori del Comando di Polizia Municipale hanno individuato tre commenti ritenuti gravemente lesivi e offensivi nei confronti del Corpo e dei suoi appartenenti. Tra gli autori figurano una donna di 51 anni residente a Giugliano, un uomo di 60 anni anch’egli giuglianese e un 70enne di Acerra. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

