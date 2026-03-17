Il Tribunale di Cassino ha deciso che l’ASL di Frosinone deve versare circa 150 mila euro a un ex paziente a seguito di un errore medico avvenuto nel 2013. La sentenza si basa sulla valutazione di un danno legato a una gamba più corta. La cifra rappresenta il risarcimento per il danno subito dal paziente.

Il Tribunale di Cassino ha stabilito che l’ASL di Frosinone deve pagare quasi 150 mila euro a un ex paziente per un errore medico occorso nel 2013. La sentenza, emessa di recente, condanna la struttura sanitaria al risarcimento del danno fisico e morale subito dal giovane dopo un intervento chirurgico inadeguato seguito da una caduta con il motorino. Nonostante questa vittoria parziale, la battaglia legale non è terminata: l’ASL ha fatto appello alla Corte d’Appello di Roma, mantenendo aperta la questione della responsabilità civile. La vicenda riguarda un cittadino che, all’età di 15 anni, ha subito una frattura complessa alla gamba sinistra dopo un incidente stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Errore medico: ASL paga 150mila euro per gamba più corta

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