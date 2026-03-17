Gamba più corta di 3 centimetri dopo l?intervento | dopo 13 anni viene risarcito con 150 mila euro

Dopo 13 anni, un giovane professionista di Sora riceve un risarcimento di 150 mila euro a causa di una gamba più corta di tre centimetri, risultato di un intervento eseguito anni prima. La vicenda riguarda il trattamento chirurgico e le sue conseguenze sull’attività e sulla vita quotidiana dell’uomo. La decisione si riferisce a un procedimento legale che ha portato al riconoscimento del danno subito.

SORA - Oggi è un giovane professionista affermato, con una carriera avviata e prospettive solide davanti a sé. Eppure continua a portare le conseguenze di un presunto errore medico di quando aveva appena 15 anni. Una storia che, a distanza di oltre un decennio, è approdata nelle aule di giustizia e che ancora non è conclusa. Qualche settimana fa il tribunale civile di Cassino gli ha riconosciuto un risarcimento di quasi 150 mila euro per il danno subito. La vicenda giudiziaria, però, è tutt’altro che chiusa: l’Asl di Frosinone ha infatti impugnato la decisione davanti alla Corte d’Appello civile di Roma. La vicenda inizia il 31 ottobre 2013 con un incidente apparentemente comune. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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