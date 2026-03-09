35mila euro in un mese a un medico gettonista | scontro politico e la replica della ASL

Una notizia ha acceso il dibattito pubblico e politico riguardo a un medico ultrasettantenne che, lavorando come libero professionista presso le strutture della ASL di Frosinone, ha ricevuto un compenso di 35mila euro in un mese. La vicenda ha portato le parti coinvolte a confrontarsi pubblicamente, con la ASL che ha diffuso una replica ufficiale. La questione è diventata oggetto di discussione sui media e tra gli esponenti politici.

Il ricorso intensivo al medico a gettone, spiega la ASL, si è reso assolutamente indispensabile per mantenere aperti e operativi i quattro Pronto Soccorso della provincia Ha suscitato un acceso dibattito politico e mediatico la notizia di un medico "gettonista" ultrasettantenne che, operando con partita IVA presso le strutture della ASL di Frosinone, ha percepito un compenso di 35.000 euro in un solo mese, arrivando a coprire ben 36 turni. Il caso è stato sollevato con durezza dal consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, che ha annunciato un'interrogazione urgente al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «Come è... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Medico gettonista over 70 guadagna 35mila euro in un mese: polemica nella Regione Lazio Medico gettonista “furbetto” condannato a restituire 28mila euroMedico licenziato e la Corte dei conti lo condanna anche a restituire tutto il compenso percepito come “gettonista”. Una selezione di notizie su 35mila euro Temi più discussi: Medico gettonista guadagna 35mila euro in un mese, interrogazione; Medico gettonista guadagna 35mila euro in un mese, scoppia il caso; Lotto e 10eLotto, a Milano vinti quasi 35mila euro in un giorno; LAZIO. D’AMATO (AZIONE): MEDICO GETTONISTA GUADAGNA 35MILA EURO IN UN MESE, INTERROGAZIONE A ROCCA. Medico gettonista guadagna 35mila euro in un mese, scoppia il casoPolemiche sui compensi nella sanità pubblica dopo il caso di un professionista oltre i 70 anni. Interrogazione in Regione e verifiche richieste ... rainews.it Sanità nel Lazio. Frosinone, medico gettonista incassa 35mila euro in un mese: esplode la polemicaFrosinone, polemica sul medico gettonista da oltre 35mila euro a gennaio 2026: interrogazione in Regione, replica Asl e nodo carenza organici. ilquotidianodellazio.it Nel mese di gennaio gli è stato liquidato un compenso di oltre 35mila euro per 442 ore di lavoro negli ospedali della provincia di Frosinone, dove ha coperto 36 turni da 12 ore - facebook.com facebook Un medico ultrasettantenne definito ‘ #gettonista’, che presta servizio in ospedali in provincia di Frosinone, a gennaio di quest’anno ha lavorato 442 ore coprendo circa 36 turni da 12 ore e arrivando a percepire un compenso che supera i 35mila euro per il sol x.com