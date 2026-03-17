Un rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che a Reggio Calabria le persone povere devono passare da un centro di salute mentale o dal Sert per ottenere un alloggio popolare. La frase è stata rivolta nel corso di un intervento pubblico, evidenziando un criterio di accesso alle case popolari. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sulle modalità di assegnazione di alloggi pubblici nella città.

"A Reggio una persona che è solo povera e non è passata da un centro di salute mentale o al Sert non avrà mai un alloggio popolare". A denunciarlo in Consiglio comunale è Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia. Paglialonga mette in luce alcune criticità riscontrate nel regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi Erp. Innanzitutto, spiega il consigliere, "emerge che il 50% degli assegnatari è costituito dai cosiddetti ‘grandi anziani’, che godono di punteggi importanti, mentre l’altra metà di chi ha avuto la casa è inserito in progetti dei Servizi sociali". Il meloniano segnala poi che, nel regolamento, "coloro che si trovano in emergenza abitativa, ad esempio perchè sono sotto sfratto, sono equiparate a prescindere che la causa dello sfratto sia una morosità incolpevole o si decida volontariamente di non pagare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Erp, Paglialonga attacca: "A Reggio si fa così: nulla a chi è solo povero"

Articoli correlati

"Reggio riparte dal lavoro", il Pd attacca: "La città merita verità, non lezioni da chi l’ha indebitata"La Federazione metropolitanda del Pd in vista della presentazione del progetto di sabato 7 marzo incalza: "La città ha bisogno di coerenza, non di...

Leggi anche: Salvini mette alla porta Vannacci: «C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla»