Il segretario della Lega, Salvini, ha commentato con fermezza le recenti divergenze con il generale Vannacci, invitandolo a lasciare il partito. Con parole dirette, ha sottolineato l’importanza della coerenza e della stabilità politica, mettendo in guardia contro scelte che potrebbero portare all’isolamento. La questione si inserisce nel contesto delle tensioni interne alla formazione politica, riflettendo sulle strategie e le alleanze future.

«C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla». Non siamo al famigerato «che fai mi cacci?» di Fini contro Berlusconi nel 2010, ma con queste parole Matteo Salvini mette alla porta il generale Roberto Vannacci, suo vicesegretario ed eurodeputato leghista, che sta per annunciare la fondazione di un nuovo partito ultrasovranista. È la resa dei conti finale, davanti a oltre mille persone, arrivate a Rivisondoli per ascoltare l'intervento conclusivo del capo del Carroccio. Salvini non cita espressamente Vannacci, ma le sue parole sono un invito più che esplicito a togliere il disturbo: «Se lungo il cammino lo zaino si riduce di peso improduttivo, noi lo lasciamo volentieri agli altri, non abbiamo bisogno di pesi improduttivi - attacca il vicepremier - Qualcuno ritiene che il suo seggio sia più garantito da altre parti: vai. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Salvini mette alla porta Vannacci: «C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla»

