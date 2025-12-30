Influenza verso il picco stagionale | oltre 75mila le persone colpite dal virus nella settimana prima di Natale

Nella settimana precedente a Natale, oltre 75.000 persone hanno contratto il virus influenzale, segnando un aumento più precoce e sostenuto rispetto alla stagione precedente. L’inizio anticipato dell’epidemia influenza 2025–2026 evidenzia l’importanza di adottare misure preventive e monitorare attentamente l’andamento dei contagi. Restare informati permette di proteggere sé stessi e la comunità durante questo periodo stagionale.

L’andamento della stagione influenzale 2025–2026 sta registrando una crescita più anticipata e costante di numero di casi rispetto allo scorso anno. In base alle stime del Sistema di sorveglianza integrata dei virus respiratori “RespiVirNet” sono 75.631 le persone colpite da sindrome respiratorie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila le persone colpite dal virus nella settimana prima di Natale Leggi anche: Influenza: Italia verso il picco, quasi un milione di casi in una settimana Leggi anche: Fabrizio Pregliasco: «Picco dell'influenza a Natale, i virus "preparatori" già corrono. Vaccinatevi ora, anche contro il Covid» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Influenza 2025 e variante K, picco di contagi tra Natale e Capodanno; Influenza, la variante K mette a letto l'Italia. Il picco si avvicina; Influenza: Italia verso il picco, quasi un milione di casi in una settimana; Feste con l’influenza. In ospedale 27 ricoverati, bambini i più colpiti: “Andiamo verso il picco”. Influenza, il Veneto tra le regioni più colpite. Si va verso il picco - AGI – Sale l’incidenza per influenza stagionale e infezioni respiratorie in generale, con la settimana dal 15 al 21 dicembre, precedente alle feste, che fa segnare +950. altovicentinonline.it

Influenza K, picco contagi vicino: quasi un milione di casi in sette giorni - Nella settimana dal 15 al 21 dicembre i contagi sono stati circa 950mila, pari a 17,1 casi per 1. tg24.sky.it

Influenza: Italia verso il picco, quasi un milione di casi in una settimana - Sale l'incidenza per influenza stagionale e infezioni respiratorie in generale, con la settimana dal 15 al 21 dicembre, precedente alle feste, che fa segnare +950. msn.com

Verso #RomaGenoa , le ultime sulla formazione: l’influenza… #ASRoma #SerieA x.com

Cocktail di virus in circolazione. I dati sono previsti in ulteriore aumento, ma con il Natale slitta il bollettino e scoppia la polemica. Pregliasco: “Verso un milione di casi”. Il picco atteso a gennaio Leggi l'articolo #influenza2025 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.