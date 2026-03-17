Entra l’aria molto fredda | crollo termico e ancora piogge estese

Un’ondata di aria molto fredda sta entrando in Italia, causando un calo delle temperature e portando ancora piogge diffuse su diverse regioni. L’aria in quota intensifica il minimo depressionario che si sta spostando verso la Sicilia. In questo contesto, le condizioni meteorologiche rimangono instabili e con piogge persistenti lungo molte zone del Paese.

ENTRA L’ARIA MOLTO FREDDA: CROLLO TERMICO E ANCORA PIOGGE ESTESE. L’arrivo di aria molto fredda in quota darà vigore al minimo depressionario (B) che andrà risalendo verso la Sicilia. L’apporto di aria fredda oltre che ad una diminuzione termica aumenterà le precipitazioni sulla nostra regione che insisteranno per le prossime 48 ore. Prepariamoci a 2. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Entra l’aria molto fredda: crollo termico e ancora piogge estese Articoli correlati Aria fredda, piogge e venti forti, nevicate anche a bassa quota: arriva la perturbazione di San Valentino“In linea generale, il weekend di San Valentino si preannuncia perturbato per gran parte della Penisola con piogge intense, venti forti burrascosi e... La primavera anticipata mette il freno: aria più fredda e non mancheranno piogge e neve. Ecco dove in ToscanaFirenze, 14 marzo 2026 – L’illusione era che fossimo già in primavera, quanto a temperature, in realtà il tempo per i prossimi giorni si preannuncia... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Entra l'aria molto fredda crollo... Discussioni sull' argomento Tendenza meteo - Strada spianata ai venti orientali, freddo tardivo?; In Cina entra in funzione il maxi impianto che immagazzina energia nell’aria; Il primo vero freddo del 2026 arriva a Marzo: ecco le date; Strazio primarie. Ora entra l'astro di Franco Gabrielli, lo sbirro tranquillo (di G. Ucciero). Hera in rotta verso l’asteroide Dimorphos: la missione europea entra nella fase cruciale La missione Hera dell’Agenzia Spaziale Europea procede perfettamente verso il suo obiettivo: raggiungere nell’autunno 2026 il sistema binario Didymos–Dimorphos, teat - facebook.com facebook Se chi entra illegalmente e commette reati viene liberato, il problema non è solo l’immigrazione. È la giustizia che non funziona. #referendum #giustizia #sicurezza #giorgiameloni #fratelliditalia #italia x.com