Aria fredda piogge e venti forti nevicate anche a bassa quota | arriva la perturbazione di San Valentino

Da ternitoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La perturbazione di San Valentino sta portando freddo, pioggia e vento forte su tutta l’Italia. Le previsioni parlano di un weekend difficile, con piogge intense e nevicate anche a bassa quota, soprattutto al centro e al nord. Le condizioni meteo sono già critiche in molte zone, e le autorità consigliano di usare cautela negli spostamenti.

“In linea generale, il weekend di San Valentino si preannuncia perturbato per gran parte della Penisola con piogge intense, venti forti burrascosi e neve che potrebbe cadere fino a quote molto basse al centro e al nord”. Le previsioni danno nuvole nere anche se i modelli di riferimento dei.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

