In Toscana, le temperature si abbassano e la primavera anticipata si ferma. A Firenze e nelle zone circostanti, si prevede un aumento di piogge e neve nelle prossime giornate. Il tempo si presenta variabile, con aria più fredda che caratterizzerà il clima fino a nuovi cambiamenti. Le previsioni indicano un periodo di instabilità meteorologica nella regione.

Firenze, 14 marzo 2026 – L’illusione era che fossimo già in primavera, quanto a temperature, in realtà il tempo per i prossimi giorni si preannuncia piuttosto dinamico con il termometro in diminuzione. L’ alta pressione che ha riscaldato i giorni scorsi è pronta a subire un vero e proprio ribaltone lasciando spazio a un meteo decisamente più turbolento e dai connotati a tratti invernali. “Un nuovo vortice di bassa pressione, spiega il meteorologo Carlo Migliore di 3BMeteo – questa volta più organizzato e direttamente collegato alla saccatura nord atlantica estesa dal Mare del Nord alla Francia interesserà buona parte della Penisola nel corso del weekend con strascichi di rilievo fino all'inizio della prossima settimana”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La primavera anticipata mette il freno: aria più fredda e non mancheranno piogge e neve. Ecco dove in Toscana

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