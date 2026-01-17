Canada in fuga dal protezionismo Usa Con la Cina è partnership strategica

Il Canada si sta allontanando dal protezionismo statunitense, rafforzando invece i rapporti con la Cina attraverso una partnership strategica. La vicenda di Meng Wanzhou, arrestata a Vancouver nel dicembre 2018, ha segnato un momento chiave nelle relazioni internazionali del paese, evidenziando le sfide e le opportunità legate a un approccio più autonomo e multilaterale.

Primo dicembre 2018. Meng Wanzhou, figlia del fondatore e patron di Huawei, viene arrestata a Vancouver. È il vero punto di svolta delle relazioni tra Cina e Stati uniti, acceleratore.

