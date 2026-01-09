Paolo Capone leader UGL | Favorevoli a nuovo patto sociale per crescita e occupazione

Paolo Capone, leader UGL, esprime il suo apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardo a un nuovo patto sociale volto alla crescita e all’occupazione. La sua disponibilità a sostenere misure strutturali e a lungo termine mira a garantire stabilità al sistema economico e certezze per imprese e lavoratori, contribuendo a un contesto più solido e sostenibile per il futuro del Paese.

"Accogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di dare strutturalità e continuità pluriennale ai provvedimenti per la crescita, una scelta fondamentale per garantire stabilità al sistema economico e certezze a imprese e lavoratori. Si tratta di un obiettivo centrale che può essere perseguito solo attraverso politiche di medio e lungo periodo, frutto di un confronto costante con il mondo produttivo e con i corpi intermedi. Apprezziamo in particolare l'apertura a un nuovo “patto” con le parti sociali che non hanno pregiudizi nel dialogo con l'esecutivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

