ASM Rieti Paolo Capone Leader UGL | I lavoratori entrano nel CdA vince il modello della partecipazione
ASM Rieti ha avviato la procedura per l’elezione di un rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione, segnando un passo importante verso una maggiore partecipazione dei dipendenti alla gestione aziendale. Questa iniziativa riflette l’impegno nel promuovere un modello di collaborazione tra lavoratori e amministrazione, favorendo un dialogo più diretto e condiviso nelle decisioni che riguardano il futuro dell’azienda.
"L’avvio della procedura per l’elezione del rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione di ASM Rieti segna un passaggio di grande rilevanza nell’attuazione concreta del principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese pubbliche. Si tratta di una scelta che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
