ASM Rieti Paolo Capone Leader UGL | I lavoratori entrano nel CdA vince il modello della partecipazione

ASM Rieti ha avviato la procedura per l’elezione di un rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione, segnando un passo importante verso una maggiore partecipazione dei dipendenti alla gestione aziendale. Questa iniziativa riflette l’impegno nel promuovere un modello di collaborazione tra lavoratori e amministrazione, favorendo un dialogo più diretto e condiviso nelle decisioni che riguardano il futuro dell’azienda.

